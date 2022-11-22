أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي بمستهل تعاملات الثلاثاء 22-11-2022

يرصد موقع "صدى البلد" خلال السطور التالية أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية

سجل سعر الدولارمقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو24.45 جنيه للشراء و 24.50 جنيه للبيع .

سعر العملة الأوروبية

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل اليوم الثلاثاء نحو 25 جنيه للشراء 25.31 جنيه للبيع .

سعر صرف الجنيه الاسترليني

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل اليوم الثلاثاء نحو 28.81 جنيه للشراء 29.15 جنيه للبيع .

سعر صرف الفرنك السويسري

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء نحو 25.47 جنيه للشراء و 25.70 جنيه للبيع .

العملة السويدية

وسجل سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء نحو 2.27جنيه للشراء و2.30جنيه للبيع

سعرالكرون النرويجي

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم الثلاثاء نحو 2.37جنيه للشراء و2.41جنيه للبيع.

سعر كرون دانمركي

واستقرت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل اليوم الثلاثاء نحو 3.36 جنيه للشراء و3.40 جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الآسيوية



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل اليوم الثلاثاء .

سعر صرف الين اليابانى

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل اليوم الثلاثاء نحو 17.21 جنيه للشراء و17.47 جنيه للبيع .

سعر صرف اليوان الصينى

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل اليوم الثلاثاء عند 3.41جنيه للشراء و3.42جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار ارتفاعا طفيفا مقابل العملة المحلية ختام تعاملات الأمس الاثنين بقيمة 3 قروش ، بينما تراجعت أسعار العملات الأوروبية و الآسيوية أمام الجنيه المصري فى البنك الأهلي .