أخبار الفن|ياسمين صبري تظهر مع شقيقه أبو هشيمة.. وطلاق نسرين طافش

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن ياسمين صبري ونسرين طافش ورامز جلال.

نشرت مي أبو هشيمة، شقيقة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة لها برفقة الفنانة ياسمين صبري.

في أول تعليق لها بعد طلاقها ، نشرت الفنانة نسرين طافش على حسابها الرسمي بموقع انستجرام بعض النصائح لجمهورها.

تصدر الفنان رامز جلال مؤشرات البحث على جوجل بعدما انتشرت شائعات حول اعتزاله الفن وإصابته بالعمي، وهو ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

علم صدى البلد أن سبب انفصال نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي، يعود لوجود خلافات عديدة منذ زواجهم .

المهم السلام والاحترام.. زوج نسرين طافش يعلن انفصالهما رسميا

أعلن شريف شرقاوي زوج الفنانة نسرين طافش، أنه تم الانفصال بينهما رسميا، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيه عبر تطبيق إنستجرام عن سبب عدم ظهورهما سويا.