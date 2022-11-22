أخبار الفن|ياسمين صبري تظهر مع شقيقه أبو هشيمة.. وطلاق نسرين طافش

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن ياسمين صبري ونسرين طافش ورامز جلال.
بعد صورة المطعم.. ياسمين صبري تظهر مع شقيقة أبو هشيمة
نشرت مي أبو هشيمة، شقيقة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة لها برفقة الفنانة ياسمين صبري.
تنفس.. أول تعليق من نسرين طافش بعد طلاقها من شريف شرقاوي
في أول تعليق لها بعد طلاقها ، نشرت الفنانة نسرين طافش على حسابها الرسمي بموقع انستجرام بعض النصائح لجمهورها.
بعد شائعة إصابته بالعمى والاعتزال.. أخر ظهور للفنان رامز جلال ورسالته للفتيات
تصدر الفنان رامز جلال مؤشرات البحث على جوجل بعدما انتشرت شائعات حول اعتزاله الفن وإصابته بالعمي، وهو ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.
بعد زواج 5 أشهر.. أسرار وتفاصيل طلاق نسرين طافش وشريف شرقاوي
علم صدى البلد أن سبب انفصال نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي، يعود لوجود خلافات عديدة منذ زواجهم .
المهم السلام والاحترام.. زوج نسرين طافش يعلن انفصالهما رسميا
أعلن شريف شرقاوي زوج الفنانة نسرين طافش، أنه تم الانفصال بينهما رسميا، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيه عبر تطبيق إنستجرام عن سبب عدم ظهورهما سويا.