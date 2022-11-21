عزاء الإعلامي ولاء عسكر نائب رئيس الإذاعة المصرية .. شاهد

أقيم اليوم بمسجد الشرطة بالدراسة عزاء الإعلامي ولاء عسكر رئيس إذاعة القاهرة الكبرى ونائب رئيس الإذاعة المصرية سابقا وسط حضور مكثف من قيادات مبنى الإذاعة والتليفزيون وعدد كبير من المذيعين بالشبكات الإذاعية والعاملين.

الإعلامي ولاء عسكر نائب رئيس الإذاعة المصرية

حضر العزاء حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وإسماعيل الششتاوي وعصام الأمير رئيسا اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقان ومحمد نوار رئيس الإذاعة ونائلة فاروق رئيس التليفزيون وايمن الحبال رئيس قطاع الاخبار وسوزان حامد رئيس شبكة القنوات الإقليمية السابقة وعدد كبير من قيادات ومديرو في العموم في الإذاعة والتليفزيون، ورؤساء القنوات والشبكات الاذاعية .

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الإعلامي نعت القدير ولاء عسكر نائب رئيس الإذاعة المصرية ، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء قدم خلالها للميكروفون إبداعات متميزة أثرت العمل الإعلامي الإذاعي ، كما كان له إسهامات كبيرة فى تطوير العمل الإذاعي من خلال تقلده العديد من المناصب قدم خلالها رؤى وأفكار حديثة ومتطورة، وكان الراحل يتمتع بخلق دمث ويحظى بمحبه واحترام كافه زملاء العمل رحم الله الإعلامي القدير.

وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل ولأسرة الإعلام المصري داعين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

38ff8d51-b4b3-4d28-b0f3-98e324557602

f72cd4d1-b385-4666-91c1-d26dd86b1389

4c030176-5dcb-4ccf-a7e5-3d2d774cfcb8

798dd4aa-c737-47e2-912c-3f8c2927dca5

1ea5ead9-2a1f-47a7-9588-2200379284c4

ae861d5b-31f3-41d0-ad7c-57d3e6ae469b

5f90334b-9e4d-4ac8-bebb-fca41658b2dd

cdce622a-4710-4ddc-a2b7-24711dcf96a1

bfc30f73-d108-44c6-a986-6bf2531327c2

57cd97e4-6fd1-43c6-ba59-7a3edd896a0b

668009d2-7db2-4269-ac7f-971a416b25fa