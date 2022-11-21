عزاء الإعلامي ولاء عسكر نائب رئيس الإذاعة المصرية .. شاهد

أقيم اليوم بمسجد الشرطة بالدراسة عزاء الإعلامي ولاء عسكر رئيس إذاعة القاهرة الكبرى ونائب رئيس الإذاعة المصرية سابقا وسط حضور مكثف من قيادات مبنى الإذاعة والتليفزيون وعدد كبير من المذيعين بالشبكات الإذاعية والعاملين.
حضر العزاء حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وإسماعيل الششتاوي وعصام الأمير رئيسا اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقان ومحمد نوار رئيس الإذاعة ونائلة فاروق رئيس التليفزيون وايمن الحبال رئيس قطاع الاخبار وسوزان حامد رئيس شبكة القنوات الإقليمية السابقة وعدد كبير من قيادات ومديرو في العموم في الإذاعة والتليفزيون، ورؤساء القنوات والشبكات الاذاعية .
وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الإعلامي نعت القدير ولاء عسكر نائب رئيس الإذاعة المصرية ، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء قدم خلالها للميكروفون إبداعات متميزة أثرت العمل الإعلامي الإذاعي ، كما كان له إسهامات كبيرة فى تطوير العمل الإذاعي من خلال تقلده العديد من المناصب قدم خلالها رؤى وأفكار حديثة ومتطورة، وكان الراحل يتمتع بخلق دمث ويحظى بمحبه واحترام كافه زملاء العمل رحم الله الإعلامي القدير.
وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل ولأسرة الإعلام المصري داعين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.