مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك من أحدث جلسة تصوير لها.

ولاقت مي سليم إعجابا كبيرا من جمهورها، حيث ظهرت بـ لوك مميز باللون الأسود، مع تسريحة شعر عصرية، وميك اب بألوان برونزية.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد ، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.