أحمد عجلان: تسلمنا سموحة من فرج عامر مديونًا بـ 450 مليون جنيه.. فيديو

وأكد أحمد عجلان، عضو مجلس إدارة نادى سموحة، إن الإدارة الجديدة للنادي السكندري، تسلمت سموحة مديونا من المهندس فرج عامر.

وقال أحمد عجلان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :استلمنا نادي سموحة بمديونية تصل إلى 450 مليون جنيه، واعترضت على جميع قرارات مجلس إدارة نادي سموحة خلال آخر عامين بمجلس فرج عامر".

وأضاف:" تسلمنا سموحة مديونا ومستعد للرحيل إذا ثبت عكس كلامي، وتفاجئنا من قرار الإعادة على منصب رئيس النادي السكندري".

وشدد قائلا :" فرج عامر قضى 23 عاما في رئاسة نادي سموحة، أليست هذه الفترة كافية؟".