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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمباراة المنتخب مع الأرجنتين.. السعودية تعتمد نهاية دوام اليوم الساعة 12 ظهرًا

السعودية - علم
السعودية - علم

أفادت صحيفة “سبق” السعودية بأن توجيهات صدرت للوزارات والجهات الحكومية، باعتماد نهاية دوام اليوم، الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا؛ وذلك نظرًا لإقامة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم الساعة الواحدة ظهرًا.

ويفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عند الواحدة ظُهر اليوم، الثلاثاء، مشاركته في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 (خلال الفترة من 20 نوفمبر- 18 ديسمبر المقبل) للمرة السادسة في تاريخه، حين يواجه نظيره الأرجنتيني لحساب المجموعة الثالثة (الجولة الأولى).

ويلتقي الصقور (الأخضر) بـ"التانغو" على أرض ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مساندة ودعم من قِبل الحضور الجماهيري الكبير (المتوقع).

ويعول الصقور الخضر على خدمات القائد (المحنك) سلمان الفرج وسالم الدوسري والمهاجم فراس البريكان لتقديم الكثير في هذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المتوقع غياب اللاعب رياض شراحيلي عن اللقاء؛ إذ يخضع لتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

في الجانب الأرجنتيني، يغيب اللاعب جويدو رودريجيز، لاعب الوسط؛ بسبب إصابته بنزلة برد؛ أجبرته على الغياب عن تدريبات منتخب بلاده.

ويأمل الأخضر بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، وتجاوُز عثرة بداية مونديال روسيا 2018.

مدرب الأخضر الفرنسي "رينارد" أكد أن الأخضر بات في كامل جاهزيته، وسيلعب ليترك بصمة في مونديال قطر 2022.

في المقابل، قال أسطورة الكرة الأرجنتيني اللاعب "ميسي" خلال المؤتمر الصحفي، إن مونديال قطر هو الفرصة الأخيرة لتحقيق حلمه، والظفر باللقب في نهاية مسيرته مع الكرة.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، وإلى جانبه منتخبات “الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا”.

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