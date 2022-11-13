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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب المنشطات.. استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي قبل كأس العالم

فهد المولد
فهد المولد

استبعد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، اللاعب فهد المولد من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم 2022 المقرر إنطلاقه الأسبوع المقبل في قطر.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي، أن ‏المدير الفني هيرڤي رينارد استبعد فهد المولد، ويستدعي نواف العابد في القائمة المشاركة في كأس العالم.

‏‎وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن استبعاد فهد المولد جاء بعد الإطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة “كاس”.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي كأس العالم كالتالي:

 حراسة المرمى: محمد العويس، محمد الربيعي، نواف العقيدي.

 خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالأله العمري، علي البليهي، عبد الله مادو، سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني.

 خط الوسط: محمد البريك، عبد الله عطيف، عبد إلاله الملكي، رياض شراحيلي، علي الحسن، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: سامي النجعي، هتان باهبري، سالم الدوسري، نواف العابد، عبد الرحمن العبود، هيثم عسيري، فراس البريكان، صالح الشهري.

هيرفي رينارد رينارد الاتحاد السعودي كأس العالم 2022 فهد المولد

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