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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قرارات جديدة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسله لمديريات التربية والتعليم :

  • سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية
  • ستعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي وفقا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي
  • ستشمل امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% سيتم حلها باستخدام التابلت
  • ستشمل امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي أسئلة مقالية قصيرة (Short. Essay) بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيا.
  • سيتم تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية لإعداد مفردات اختباراتية ل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق طبيعة كل مادة دراسية
  • سيتم  توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيا
  • سيتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد جداول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي، وإجرائها ، ومتابعة تنفيذها
  • سيتولى مدير الإدارة التعليمية اعتماد نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

وكان قد قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد : قررنا عقد امتحان تجريبي إلكتروني على التابلت لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ،  في ديسمبر المقبل .

وأضاف وزير التربية والتعليم لصدى البلد : أن الهدف من عقد هذا الامتحان التجريبي لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي هو تدريب الطلاب قبل عقد امتحانات نصف العام 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة بما فيها امتحانات الصفين الأول والثانوي، ستتضمن أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مقالية قصيرة.

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