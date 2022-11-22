بتكلفة 200 مليون جنيه.. الداودى يتابع أعمال حفر خط طرد الصرف الصحى الإحتياطى بقنا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، تجربة عملية لأعمال اللحام الحرارى لمواسير بخط طرد الصرف الصحي الإحتياطى لمحطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الصالحية بمركز قنا، والذى يتم تنفيذه حاليا لاستخدامه كبديل لخط الطرد الرئيسي القائم حالياً.

رافقه المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ، و طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.



تابع محافظ قنا ، أعمال الحفر بخط الطرد الجديد قطر 900 ملي خارجي وبطول 6 كيلو و400 متر بتكلفة مالية تصل إلى 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال لحام مواسير البولي ايثيلين المضغوط" HDPE - High Density Poly Ethytene "والتي تتميز بالعمر الافتراضي الطويل وسرعة التركيب، كما أنها لا تحتاج إلى وصلات كثيرة ومقاومة عالية للتآكل نتيجة المواد الكيميائية و لا تتعرض للصدأ فضلاً عن أن الجدار الداخلي مستوى و بالتالى تتعرض الأنابيب لأقل نسبة من الترسّبات.

وقال محافظ قنا ، إن الشركة المنفذه للمشروع تسابق الزمن للإنتهاء من خط الطرد قبل الفترة الزمنية المحددة له وهي 6 أشهر، مؤكداً حرص المحافظة على وضع حلول عملية للمشكلات التى تعانى منها المحافظة منذ سنوات فى قطاعات المرافق المختلفة، لاسيما قطاعىّ مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.



و أشار الداودى، إلى أن محافظة قنا قامت بإدراج تنفيذ مشروع خط طرد صرف صحى احتياطى لمحطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الصالحية ضمن خطة مشروعات المحافظة ذات الأولوية، عقب الأزمة التى تعرضت لها مدينة قنا بسب الكسر الذى حدث بخط الطرد الرئيسى القائم حاليا، والذى تم تنفيذه منذ عام 1986، ومن ثم عدم تكرار المشكلة فى حال حدوث كسر أخر بخط الطرد القائم.