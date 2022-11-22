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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق أعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات بمدينة فاس المغربية

صدى البلد

 انطلقت أعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة صباح اليوم /الثلاثاء/ بمدينة فاس المغربية . 


ويترأس المنتدى -الذي يستمر لمدة يومين- وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة وميجيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الحضارات، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ونحو 40 وزيرًا ورئيسًا ومسئولًا من المنظمات الدولية الأعضاء في تحالف الأمم المتحدة للحضارات، بالاضافة إلى ألف مشارك من مختلف دول العالم.


ويضم المنتدى شبكة من المنظمات غير الحكومية والمبادرات المجتمعية والتجمعات الشبابية، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء بالتحالف، ويتم خلاله تنظيم ثلاث جلسات عامة تفاعلية تتمحور حول تعزيز السلام عبر العالم من خلال الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، وإبراز أهمية القادة الدينيين في تحقيق السلام والاحترام المتبادل والوئام الاجتماعي، والوقوف على الجهود المبذولة من جانب المنظمة الدولية لمنع التطرف والعنف ومكافحته على خلفية التهديدات الجديدة والناشئة.


كما يناقش المنتدى، من خلال 8 جلسات مصغرة وعدد من الجلسات الجانبية، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالهجرة والهوية والتراث والقيم المشتركة بالقارة الإفريقية، ومكافحة التمييز والتعصب على أساس الدين والمعتقد.


وتناقش الجلسات المصغرة عددًا من الموضوعات الأخرى منها الوساطة بالنزاعات الثقافية والدينية ودور النساء في صناعة السلام، وتعليم المواطنة العالمية، والرياضة كوسيلة للسلام والاندماج، وتقريب الحضارات لتحقيق الرخاء، ومواجهة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.
 

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