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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مفاجآت صادمة يكشفها الرنين المغناطيسي للدماغ بعد كورونا

مفاجآت صادمة يكشفها
مفاجآت صادمة يكشفها الرنين المغناطيسي للدماغ بعد كورونا

اكتشف الباحثون تغيرات دماغية لدى المرضى حتى ستة أشهر بعد تعافيهم من COVID-19،باستخدام نوع خاص من التصوير بالرنين المغناطيسي .

وكشفت دراسة ، هذا الأسبوع في الاجتماع السنوي لجمعية الطب الإشعاعي لأمريكا الشمالية (RSNA). ، تقارير أخبار علم الأعصاب.

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آثار طويلة المدى

وبحسب ما نشره مراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن حوالي واحد من كل خمسة بالغين سيصابون بآثار طويلة الأمد من COVID-19

الأعراض العصبية المرتبطة بـ COVID-19

تشمل على المدى الطويل صعوبة في التفكير أو التركيز ، والصداع ، ومشاكل النوم ، والدوخة ، والوخز ، والتغيرات في حاسة الشم أو التذوق ، والاكتئاب أو القلق لكن الدراسات وجدت أن COVID-19 قد يرتبط أيضًا بتغيرات في القلب أو الرئتين أو الأعضاء الأخرى ، حتى في المرضى الذين لا يعانون من أعراض.

عواقب دائمة

مع إصابة المزيد من الأشخاص بالعدوى والتعافي من عدوى SARS-CoV-2 ، تظهر الأبحاث ، مع التركيز على العواقب الدائمة لـ COVID-19.

في هذه الدراسة ، استخدم الباحثون تصوير الحساسية المغناطيسية لتحليل آثار COVID-19 على الدماغ. تشير الحساسية المغناطيسية إلى كيفية وجود عناصر مغناطيسية معينة ، مثل الدم والحديد والكالسيوم ، في مجال مغناطيسي مطبق تساعد هذه القدرة في الكشف عن مجموعة من الحالات العصبية ومراقبتها بما في ذلك النزيف الدقيق وتشوهات الأوعية الدموية وأورام المخ والسكتة الدماغية.

حساسية مغناطيسية

قال الدكتور سابنا إس ميشرا ، الباحث في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي والمؤلف المشارك لـ دراسة. تسلط الدراسة الضوء على هذا الجانب الجديد من التأثيرات العصبية لـ COVID-19 وتكشف عن شذوذ كبير في الناجين من COVID.

الأعراض الأكثر شيوعًا

حلل الباحثون بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي شديدة الحساسية من 46 مريضًا تعافوا من COVID-19 و 30 مشاركًا سليمًا كمجموعة ضابطة تم التصوير في غضون ستة أشهر من الشفاء. من بين المرضى الذين عانوا من Covid لفترة طويلة ، كانت الأعراض الأكثر شيوعًا هي التعب وصعوبة النوم وانخفاض الانتباه ومشاكل الذاكرة.

الجسيمات شبه المغناطيسية

قال الدكتور ميشرا: "التغيرات في قيم الحساسية لمناطق الدماغ قد تكون مؤشرا على التغيرات الهيكلية المحلية يمكن أن تعكس الحساسيات وجود كميات غير طبيعية من المركبات المغناطيسية ، في حين أن الحساسية المنخفضة يمكن أن تكون بسبب تغيرات مثل التكلس أو نقص الجزيئات البارامغناطيسية التي تحتوي على مركبات مغناطيسية ". على الحديد ".

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