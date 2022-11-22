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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس المحطات النووية : استقبال أول معدة لمحطة الضبعة يناير المقبل

صدى البلد

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أنه تك الانتهاء من انشاءات  الرصيف البحرى وباقى بعض التجهيزات الفنية لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

و أوضح الوكيل فى تصريحات صحفية ، أنه من المتوقع أن يتم استقبال اول معدة من المعدات طويلة الأمد للمحطة النووية وهى مصيدة قلب المفاعل  خلال شهر يناير المقبل ، موضحا أن استقبال اول معدة سيشهد احتفال عالمى بحضور وسائل الإعلام لنقل الصورة للمواطنين.

و أشار الوكيل ، أن شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية تتقدم في تصنيع التربينات لأول وحدة طاقة نووية لمحطة الضبعة النووية ومن المخطط الانتهاء من عمليات التصنيع من التربينات للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة في الربع الرابع من عام 2025.

و أوضح الوكيل  ،  أنه تم  الانتهاء بنجاح من الاختبارات الأولية لمصيدة قلب المفاعل الأول لمحطة الضبعة، المنتجة في مصنع «تياج ماش» بمدينة سيزران الروسية و تقوم روساتوم حاليًا بتصنيع مصائد قلب المفاعل، ووعاء الضغط للمفاعل والرافعات قطبية دائرية الحركة وباقي المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية ، وتعتبر مصيدة قلب المفاعل نظام حماية فريد في المفاعلات الروسية وأول جهاز كبير الحجم يتم تركيبه تحت المفاعل بما يعزز أمان المحطة النووية.

وتابع الوكيل انه سوف يتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتركيبات للوحدة الأولى وبدء أعمال اختبارات التدشين في الربع الرابع من عام 2027 وسوف يتم التدشين لهذه الوحدة في الربع الرابع من عام 2028. 

 

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