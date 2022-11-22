أبرزها التأهيل والتدريب.. عضو بـ مبادرة ابدأ يستعرض أهم محاورها| فيديو

قال عبد الرحمن عمر، عضو مبادرة ابدأ، إن المبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا على أرض الواقع، حيث يتم العمل على 3 محاور رئيسية على رأسها المشروعات الكبرى والتي تستهدف فجوة الواردات وتعظيم القدرة التصنيعية بجانب دعم المصانع، بالإضافة لمحور التدريب والتأهيل.



وأضاف “عمر” خلال مداخلة هاتفية والمُذاعة عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه يتم وضع أمل كبير على محور التدريب والتأهيل لأنه المحور الذي سيساهم في رفع كفاءة العمل المصري بجانب رفع القيمة المضافة له، متابعًا أن جميع المحاور التي تقوم عليها المبادرة تعمل في خدمة بعضها البعض ويتم العمل عليهم بالتوازي.





وتابع عضو مبادرة ابدأ أنه يتم التواصل مع المصانع عن طريق الموقع الإلكتروني للمبادرة لمعرفة ما يحتاجونه من أشكال الدعم، لافتًا إلى أنه من خلال المبادرة يتم تسهيل الإجراءات من خلال التوجيه أو حل المشكلات التي قد تظهر أثناء عمل الإجراءات.

