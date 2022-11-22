سالم الدوسري يعادل إنجاز محمد صلاح في كأس العالم.. تفاصيل

حقق سالم الدوسري، نجم منتخب السعودية، إنجازا تاريخيا، بعد تسجيله هدفا في فوز الأخضر على الأرجنتين 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

وتقدم سالم الدوسري للمركز الثاني في قائمة هدافي العرب في كأس العالم على مر التاريخ، برصيد هدفين، رفقة كل من، الثنائي المصري محمد صلاح وعبد الرحمن فوزي، وثلاثي الجزائر صالح عصاد وعبد المؤمن جاب وإسلام سليماني، والثنائي المغربي عبد الجليل هدا وعبد الرزاق خيري، وثنائي تونس زياد الجزائري ووهبي الخزري، ومواطنه السعودي فؤاد أنور، حيث يأتي هؤلاء النجوم في المركز الثاني في ترتيب هدافي العرب في كأس العالم.

ويعد سامي الجابر، أسطورة منتخب السعودية، هداف العرب في بطولة كأس العالم 2022، برصيد 3 أهداف.

أهداف مباراة السعودية والأرجنتين:

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء “مبكرة” على منتخب السعودية، حولها ليونيل ميسي إلى هدف في الدقيقة العاشرة، من زمن المباراة.

وعدل صالح الشهري النتيجة لمنتخب السعودية في الدقيقة 48، بتسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لـ مارتينيز، حارس الأرجنتين.

واصل منتخب السعودية هجومه، وتمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 53، من تسديدة مدوية من جانب الأيسر، سكنت الزاوية اليسرى أيضا لمرمى التانجو.

بهذه النتيجة صعد منتخب السعودية إلى صدارة المجموعة الثالثة “مؤقتا” برصيد ثلاث نقاط، بينما يتراجع منتخب الأرجنتين للمركز الأخير بدون نقاط.