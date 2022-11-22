عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياسي: التخاذل الأوروبي باتجاه أوكرانيا سبب استمرار الحرب

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الدكتور رامي القليوبي، الأستاذ بمعهد الاستشراق في موسكو، إن التخاذل الأوروبي باتجاه أوكرانيا هو السبب الرئيسي لعدم وقف الحرب واستمرار الصراع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالنشرة الإخبارية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن منطقة دونباس تشكل أهمية استراتيجية ورمزية لروسيا التي رأت فيها على مدى 8 سنوات رمزا لصمود أيديولوجيا العالم الروسي، وبعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم دخل سكانها في نزاع مسلح مع السلطة المركزية في أوكرانيا مطالبين بالفدرلة واعتزموا إجراء استفتاءات الانضمام إلى روسيا.

وتابع: «وقتها روسيا خافت من مزيد من العقوبات الغربية، ولم تلجأ للضم، وعلى مدى 8 سنوات تركوا أهل القرم يدافعون على العالم الروسي بأنفسهم، وبعد إجراءات الاستفتاءات ترى روسيا أنه أخيرا تحققت العدالة التاريخية، وأصبحت هذه المناطق جزءا من روسيا وأصبحت تشكل أهمية استراتيجية ورمزية لروسيا».

واستطرد: «انعدام الثقة مثلا بين الجانبين يوصلنا إلى تعطيل إقرار منطقة أمنية آمنة في زابوريجيا، كما أنه لا يمكن وقف القصف بين الجانبين في ظل حالة انعدام الثقة، لذلك لا يمكن نزع سلاح منطقة زابوريجيا، وهو ما يؤدي لاستمرار القصف بهذه المنطقة وتبادل الاتهامات».

موسكو القاهرة الإخبارية العالم الروسي روسيا العقوبات الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

تعطيل العمل والدراسة.. 25 إجراءً قويا من الحكومة حال انتشار الفيروس المخلوي

عودة كورونا .. قرار عاجل من الصين لمواجهة تفشي الوباء

ترشيحاتنا

دفاع عن النفس.. أمريكا تعلق علي العملية العسكرية التركية في سوريا

زيادة 40 جنيهًا.. صعود سعر الذهب لـ1500 عيار 24

الأبيض يحتل المركز قبل الأخير.. الأهلي يهزم الزمالك 2-1في قمة الشباب

إسكان النواب: مبادرة حياة كريمة طورت الأوضاع فى القرى

مرصد الأزهر: حديث "أمرت أن أقاتل الناس" يكشف فساد فهم التنظيمات المتطرفة

الولايات المتحدة تصرف 4.5 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثلها مثل فرحتي بفوز مصر.. هاني الناظر يحتفل بإنجاز المنتخب السعودي بالمونديال

زيزي تعيلها.. حملة دعم للفنانة نجلاء يونس سائقة الأوبر المتخفية

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

لسبب غريب.. هدم جسر أثري عمره 150 عاما في الهند

فيديو

أنهت سلسلة اللاهزيمة.. السعودية تقهر الأرجنتين في مفاجأة كأس العالم.. فيديو جراف

السعودية تبهر الجميع بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2 /1 في كأس العالم.. فيديو

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس .. قرارات مهمة من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ