التقي النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، ونائب رئيس الاتحاد العام بمجلس إدارة شعبة المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين بحضور أحمد الخولي سكرتير عام الغرفة ورئيس مجلس إدارة الشعبة لمناقشة مشاكل أعضاء الشعبة والمنتسبين لها؛ إضافة إلي استعراض المعوقات التي تواجه المستوردين واقتراح الحلول المناسبة لها القابلة للحل في ظل المتغيرات الحالية .

وأشاد النائب عادل ناصر بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لحل مشاكل المستوردين والإفراج عن السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج بالموانئ وانشاء العديد من الموانئ الجافة لتخزين البضائع تمهيدا لتصديرها ولفت خلال الاجتماع إلى ضرورة الاستفادة من قانون الغرف التجارية الخاص بحق الغرف التجارية فى إنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين فى العمل على مناقشة إنشاء منطقة لوجيستية بالتعاون مع أحد الشركاء الوطنيين بالدولة.

وأعلن أحمد الخولى رئيس مجلس إدارة الشعبة انه خلال الاجتماع تمت مناقشة الاليه التنفيذية لاقامة مؤتمر لتنشيط ودعم الصادرات بالجيزة وذلك في اطار خطة الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية في هذة المرحلة خاصة وان الجيزة تشمل اهم المناطقه الصناعية بالدولة مضيفا ان الغرفة التجارية بالجيزة ستعمل علي دعم الصادرات المصرية علي النفاذ الي الاسواق العربية والافريقيه للمساهمه في رفع القدره التصديرية للدولة

وقد طالب ياسر سمير النائب الاول لرئيس الشعبة و المهندس رؤوف حمزة نائب رئيس الشعبة وأعضاء الشعبة شريف البربرى و المهندس اشرف عوض والمهندس عادل وافى وجيهان فاروق وسلوى لطفى ومحمد حسن عزوز بضرورة العمل على التنسيق مع البنك المركزى لتوفير العملة الصعبة للتسهيل على المستوردين والافراج عن المنتجات بالموانى لدعم الصناعة وتحديد ماهية ومكونات السلع التى يطلق عليها مستلزمات الانتاج حتى يسهل استيرادها لدعم الصناعة والتصنيع بالاضافة الى مخاطبة الحكومة لتأجيل او مد فترة المهلة الممنوحة لتطبيق الفاتورة الاليكترونية وتحديد قيمة الحد الادنى للمخاطبين بها

واضاف محمد هداية الحداد عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة تجار المحمول بتوضيح ما هى السلع الترفيهة خاصة وان الهاتف المحمول اصبح ضرورة لا غنى عنها سواء فى التواصل او الدراسة فاغلب الطلاب يستخدمون الهاتف المحمول فى دراساتهم فى ظل سياسة الدولة للتحول الرقمى فى اطار الجمهورية الجديدة

وطالب أحمد العتابى عضو مجلس إدارة الشعبة بتوحيد الجهات المتعاملة مع رجال الاعمال ودمجها فى جهة واحدة واعتماد سياسة الشباك الواحد للتسهيل على المصدرين والمستوردين و التنسيق مع الاجهزة التنفيذية للدولة

واوضح عبد الفتاح أيوب عضو الشعبة ان الجيزة محافظة اقتصادية ويجب العمل على تحديد قطاعاتها الصناعية فى كافة المجالات وتحديد الأماكن الملائمة للاستثمار والمتاحة لفرص الصناعة والتصنيع.

واتفق الحاضرون فى نهاية الاجتماع على ضرورة دعم الدولة فى مجال التصدير للوصول لتوجه الحكومة بالوصول الى قيمة 100 مليار للتصدير وتشكيل لجنة لمتابعة الاعداد للمؤتمر الاقتصادى المقترح إقامته.

