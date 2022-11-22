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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال فيلم "19 ب" ضيوف منى الشاذلي.. الجمعة

صورة من البرنامج
صورة من البرنامج

يحل أبطال فيلم "19 ب" ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء يوم الجمعة المقبل، على قناة cbc. 

خلال اللقاء يحكي الفنان سيد رجب بطل الفيلم كيف أن كواليس العمل كانت ممتعة للغاية، وأنه كان يحلم بالعمل مع المخرج أحمد عبد الله السيد، ولم يخب ظنه في ظهور العمل بشكل متقن ومتميز.

 كما تعبر الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها بمشاركة الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كونه العمل المصري الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، وتحدثت عن شغفها الدائم بتقديم أدوار مختلفة وهو ما وجدته في الفيلم. 

وفيما يتعلق بدور نصر الذي لعبه الفنان أحمد خالد صالح باقتدار، فيؤكد النجم الشاب أن العمل احتاج منهم لمذاكرة وجهد كبير كي يعبر عن السيناريو المتميز، مشيرا إلى أن لديه تحدي شخصي لتقديم أدوار غير تقليدية وهو ما يبقى في ذاكرة الجمهور. 

أما الفنانة فدوى عابد فتشير إلى إن مشاركتها في العمل بمثابة جائزة في بداية مشوارها الفني، وتوضح كيف أن كواليس العمل خلف الكاميرات كانت مشوقة جدا وأنها تعلمت الكثير من التجربة، وتتحدث كذلك عن معرضها الفني الخاص بالفن التشكيلي.

وكشف الفنان أحمد خالد صالح عن كواليس مشهد نهاية شخصيته فى فيلم 19 ب ، والذى عرض فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 44. وقال احمد خالد صالح في تصريحات مصورة لـ صدى البلد : إن المشهد تم الإعداد له مع مخرج ومؤلف الفيلم أحمد عبد الله من البداية ، وقبل تصويره في أكثر من يوم.

وأضاف أحمد خالد صالح : حين قرات المشهد شعرت بـ الخضة ، فنهاية الشخصية لم تكن متوقعة بالنسبة لي ، ولعل فيلم 19 ب من أكثر الاعمال السينمائية التى شاركت فى بطولتها وتم التحضير لها قبل التصوير .

 

 فيلم “19 ب "، للمخرج أحمد عبد الله، وإنتاج مصر، تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة ً يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه.

 فيلم 19 ب من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح وفدوي عابد ومنحة زيتون ومن إخراج وتأليف  أحمد عبد الله وإنتاج محمد حفظي ، حيث ينافس مع عدد من الاعمال فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي .

معكم منى الشاذل فيلم 19 ب أبطال فيلم 19 ب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي احمد خالد صالح

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