كيف ينجو الاقتصاد العالمي من الانقسام التجاري؟.. تفاصيل

عرض برنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «كيف ينجو الاقتصاد العالمي من الانقسام التجاري؟».

وذكر التقرير أن صدمات تلو الأخرى، يستقبلها الاقتصاد العالمي دون فترة نقاهة فما لبس العالم أن بدأ في التعايش مع جائحة كورونا حتى ابتلي بأزمة روسيا وأوكرانيا التي أصابته بالوهن ليستقبل بعدها ضائقة أخرى تلوح في الأفق، وهي الانقسام التجاري العالمي بين الشرق والغرب.

وأضاف: «مؤخرا خرجت مديرة صندوق النقد الدولي، لتعبر عن تخوفها من تضرر الاقتصاد العالمي جراء الانقسام الذي قد يفصل العالم إلى كتلتين تجاريتين إحداهما في الشرق وهي الصين، والأخرى غربا وهي الولايات المتحدة الأمريكية».

وتابع: «الانقسام التجاري قد يكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو 1.5% من إجمالي ناتجه المحلي ما يعادل تريليونا و400 مليار دولار، وفقا لتقديرات مديرة الصندوق».

واستطرد: «مديرة الصندوق أوضحت أن الدول في آسيا مجهزة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات الاقتصادية بفضل الاحتياطات النقدية الكبيرة في إشارة إلى أن دول الغرب قد كون الأكثر تأثرا بسبب الانقسام».