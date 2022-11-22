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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إصابة المستثمرين فى أمريكا بالإحباط .. اعرف السبب

المستثمرين
المستثمرين

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن توقعات جولد مان ساكس عن سوق الأسهم الأمريكية أصابت المستثمرين بالإحباط حيث استقبلت الأسواق الأمريكية هذا التوقع بخيبة أمل كبيرة بسبب تمنيات من المستثمرين بأن يتعافى السوق مثلما تعافى خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأسهم الأمريكية لم تتأثر كثيرا على مستوى الأرقام بل ارتفعت، «أما بالنسبة لمؤشر نازاك فانخفض قليلا بسبب تأثير بعض أسهم التكنولوجيا التي لديها بعض الاحتمالات فهناك حالة من الارتفاع الطفيف والمؤقت الذي حصل في الأسواق الأمريكية خلال الفترة الماضية، نتيجة بيانات التضخم الأقل من المتوقع وانخفاض التضخم وآمال التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى غياب أي بيانات قادمة من البنك الفدرالي حول رفع أسعار الفائدة، وتتواصل حالة الترقب لبنك الاحتياطي الفدرالي في الولايات والبنك الرئيسي كذلك».

وتابع: «الجميع يترقب الحركة الاقتصادية بعد مرور أعياد الشكر، والتوقعات ألقت بظلال كئيبة على الأسواق الأمريكية، والجميع ينتظر ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية».

 

القاهرة الإخبارية واشنطن جولد مان ساكس الاسهم الامريكية الأسواق الامريكية

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