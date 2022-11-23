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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. هندسة حلوان تتابع امتحانات الميد تيرم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كليات جامعة حلوان، بدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023 . 

وكشف الدكتور محمد المسلاوى عميد كلية الهندسة جامعة حلوان انه قد بدأت كلية الهندسة إقامة امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول لكافة الفرق الدراسية ، وسط إجراءات احترازية من كورونا . 

وتابع أن امتحانات الميد تيرم من المهم إقامتها لتقييم استيعاب الطلاب طوال فترة الدراسة منذ بداية العام الدراسي ولتشجيع الطلاب على المذاكرة واكتساب العلم . 

و قال عميد كلية الهندسة ان وضع امتحانات الميد تيرم و تحديد شكل الامتحان و موعده هو مسؤلية استاذ كل مادة فهو له الحق فى تحديد كل ما يخص الامتحان . 

وكشفت إدارة الجامعة، أن الكليات تتابع  امتحانات الميد تيرم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب و العاملين بالجامعة. 

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أمين المستشفيات الجامعية يكشف أعراض الفيروس المخلوي ..ورئيس قسم المناعة بصيدلة حلوان: لا يمكن مقارنته بكورونا.. والتعليم: لا تعليق للدراسة

جدير بالذكر انه نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان ندوة عن المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها في المجالات الصيدلانية المختلفة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ,الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

تحدثت في الندوة الدكتورة ولاء الشريف رئيس قسم الميكروبيولجي والمناعة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

تناولت الندوة تطبيقات المعلوماتية الحيوية في البحوث الصيدلانية بالمجالات المختلفة مثل تطبيقاتها في الجينوم وتطبيقاتها في اكتشاف الدواء وكذلك الإيصال والتهديف الدوائي وغيرها من التطبيقات الصيدلانية للمعلوماتية الحيوية.

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