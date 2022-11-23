بيتقي ربنا فيا.. اتبرعت لجوزها بجزء من كبدها لتنقذ حياته |فيديو

كشفت هبة عطية تفاصيل تبرعها لزوجها بجزء من الكبد، لتثبت أنها نموذج مثالي للسيدات المصريات في التضحية والحب .

وأضافت هبة عطية أثناء استضافتها مع برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "CBC"، أن الزوجة يجب أن تصبر، لأن الله يعطيها ثواب صبرها في محنة زوجها في الدنيا والآخرة.

أكدت هبة عطية، أن زوجها يتقي الله فيها، معقبة: "الزواج مش شركة ولا سوبر ماركت، وأقول لأي واحدة ست تقبلي الأوضاع اللي أنتِ أتحطيتي فيها، أنتِ ربنا كتب عليكي الإنسان ده ، يبقى ده نصيبك وقدرك".

"لو مش فيكي هيبقى في ولادك".. رسالة هبة لكل سيدة

وتابعت هبة عطية: "لو مش فيكي، في أولادك في الذرية الصالحة، لو مشفتيش الجزاء في الدنيا، هتشوفيه في عملك".