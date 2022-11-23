عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيتقي ربنا فيا.. اتبرعت لجوزها بجزء من كبدها لتنقذ حياته |فيديو

هبة عطية وزوجها
هبة عطية وزوجها

كشفت هبة عطية تفاصيل تبرعها لزوجها بجزء من الكبد، لتثبت أنها نموذج مثالي للسيدات المصريات في التضحية والحب .  

وأضافت هبة عطية أثناء استضافتها مع برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "CBC"، أن الزوجة يجب أن تصبر، لأن الله يعطيها ثواب صبرها في محنة زوجها في الدنيا والآخرة.

أكدت هبة عطية، أن زوجها يتقي الله فيها، معقبة: "الزواج مش شركة ولا سوبر ماركت، وأقول لأي واحدة ست تقبلي الأوضاع اللي أنتِ أتحطيتي فيها، أنتِ ربنا كتب عليكي الإنسان ده ، يبقى ده نصيبك وقدرك".

"لو مش فيكي هيبقى في ولادك".. رسالة هبة لكل سيدة

وتابعت هبة عطية: "لو مش فيكي، في أولادك في الذرية الصالحة، لو مشفتيش الجزاء في الدنيا، هتشوفيه  في عملك".

 

 

 

هبة عطية يتقي الله فيها رسالة صبر الانسان الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

قرار مفاجئ بالبرلمان | تبرع نواب لجنة الصحة بالكامل بأعضائهم بعد الوفاة

شيرين عبدالوهاب في التريند من جديد.. حكاية فيديو والد حسام حبيب المحذوف

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

ابقوا داخل حدودكم .. الصين توجه رسالة عاجلة لحلف الناتو

مفاجأة مدوية.. محمد شبانة: قائد الأهلي معروض على الزمالك

ترشيحاتنا

احذر.. قانون جديد يؤدي لقطع المياه والكهرباء والغاز عن منزلك

قرار قضائي بشأن هبة قطب في إهانة الرجل المصري وهدم الأسرة

اكتساح إسباني.. توريس يسجل ثالث أهداف الماتادور في شباك كوستاريكا بكأس العالم

رفض دعوى مصطفى قمر ضد صناع برنامج "خمس نجوم" وmbc مصر

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

أسينسيو يضاعف تقدم إسبانيا بهدف ثان أمام كوستاريكا في كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غيابها عن ختام مهرجان القاهرة السينمائي .. مفاجأة من رانيا يوسف

لن تصدق.. سعر خيالي لإطلالة هدى الإتربي في ختام مهرجان القاهرة

ماكياج صاخب وإطلالة لافتة .. ليلى زاهر تثير ضجة بظهورها | شاهد

دانتيل شفاف.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

الدولار والذهب يتراجعان عالميا.. وجرام 21 يسجل 1336 جنيها

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ