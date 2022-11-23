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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. رد فعل أمير قطر بعد فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين

شاهد رد فعل أمير
شاهد رد فعل أمير قطر بعد فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين

علق أمير قطر الشيخ تميم تميم بن حمد آل ثاني، على فوز منتخب السعودية أمام المنتخب الأرجنتيني، بهدفين لواحد، في افتتاح مشوار "الأخضر" بنهائيات كأس العالم.

وأظهر مقطع فيديو متداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من المشجعين السعوديين يلتقطون الصور مع أمير قطر، عقب الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين.

ورصد المقطع أمير قطر يعلق على المباراة مبتسما "عاد مش بس أول مباراة.. كملوها عاد"، في إشارة إلى ضرورة استمرار المنتخب السعودي في تحقيق الفوز خلال المباريات القادمة.

وكان الشيخ تميم حرص على دعم المملكة العربية السعودية، من مدرجات ملعب المباراة في استاد لوسيل، حيث توشح بعلم المملكة، ما أثار تفاعلا واسعا.

وأظهرت مقاطع متداولة من الملعب، الفرحة العارمة لأمير قطر، وتصفيقه للاعبي الأخضر بعد الفوز الكبير أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1.

على جانب آخر، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن يكون، الأربعاء، إجازة لجميع الموظفين في المملكة العربية السعودية، بمناسبة فوز "الأخضر" على الأرجنتين، في أقوى مفاجآت بطولة كأس العالم المقامة بقطر.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن القرار جاء "بناء على اقتراح من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم". 

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