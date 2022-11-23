للارتقاء بالمنظومة البحثية .. قرارات إيجابية للدراسات العليا بجامعة أسوان

أكد الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث أن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان قرر الموافقة على إنشاء لائحة موحدة للمجلات العلمية بكليات جامعة أسوان بهدف ترجمة الخطة الموضوعة من القطاع للارتقاء بالمنظومة البحثية بالجامعة والعمل علي التطوير والوصول بتلك المجلات العلمية للتصنيفات العالمية وحتي تكون منصات للنشر العملي لها معامل تأثير ووجود في دور نشر عالمية مرموقة.

وأشار نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث بأن المجلس وافق أيضاً على قيود وتسجيلات عناوين ولجان إشراف لعدد من طلاب الدراسات العليا بكليات جامعة أسوان المختلفة.

الدراسات العليا

كما وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان، على مسار تحفيزي للرسائل العلمية فيما يخص النشر العلمي منها في مجلات في قاعدة البيانات WOS and/or Scopus وهذا يشجع طلاب الماجستير والدكتوراه على النشر، مما ينعكس بدورة على جودة وقيمة الأبحاث والرسائل العلمية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل عرابى أن المجلس عرض ما تم من تقدم في إعداد قوائم للأجهزة العلمية بكليات جامعة أسوان واضافتها على موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتعظيم الاستفادة من تلك الأجهزة على مستوى الجمهورية.

جامعة أسوان

كما استعرض مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان، تقرير عن ما تم إنجازه في المكتبه الرقمية من إضافة الرسائل العلمية واستخدام نظام الباركود في المكتبات، بالإضافة الى عدد من موضوعات العلاقات الثقافية فيما يخص سفر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مهمات علميه او للحصول على درجات عملية كالماجستير أو الدكتوراه من الخارج.

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان رقم ( 123) برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل عرابي، نائب رئيس بجامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث بمختلف كليات بجامعة أسوان.

وكانت قد كرمت كلية الألسن بجامعة أسوان الطالب الحاصل على المركز الأول "لأفضل نص مترجم من اللغة البرتغالية".

وقد أعلن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان عن حصول الطالب كيرلس بخيت عوض الطالب بالفرقة الثالثة بقسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان على المركز الأول "لأفضل نص مترجم من اللغة البرتغالية" وفوزه بجائزة قيمتها عشرة آلاف جنيه فى مسابقة شباب المترجمين.