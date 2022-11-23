عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للارتقاء بالمنظومة البحثية .. قرارات إيجابية للدراسات العليا بجامعة أسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث أن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان قرر الموافقة على إنشاء لائحة موحدة للمجلات العلمية بكليات جامعة أسوان بهدف ترجمة الخطة الموضوعة من القطاع للارتقاء بالمنظومة البحثية بالجامعة والعمل علي التطوير والوصول بتلك المجلات العلمية للتصنيفات العالمية وحتي تكون منصات للنشر العملي لها معامل تأثير ووجود في دور نشر عالمية مرموقة. 

وأشار نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث بأن المجلس وافق أيضاً على قيود وتسجيلات عناوين ولجان إشراف لعدد من طلاب الدراسات العليا بكليات جامعة أسوان المختلفة.

أسوان .. مصرع شخص فى إنقلاب سيارة نقل ثقيل

محافظ أسوان: انتهاء 70% من مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة

الدراسات العليا

كما وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان، على مسار تحفيزي للرسائل العلمية فيما يخص النشر العلمي منها في مجلات في قاعدة البيانات WOS and/or Scopus وهذا يشجع طلاب الماجستير والدكتوراه على النشر، مما ينعكس بدورة على جودة وقيمة الأبحاث والرسائل العلمية. 

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل عرابى أن المجلس عرض ما تم من تقدم في إعداد قوائم للأجهزة العلمية بكليات جامعة أسوان واضافتها على موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتعظيم الاستفادة من تلك الأجهزة على مستوى الجمهورية. 

انتشال جثة شاب من المياه عقب غرقه بترعة بأبو سمبل جنوب أسوان

لقاءات توعوية لمنصة أسوان بالتغيرات المناخية

جامعة أسوان 

كما استعرض مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان، تقرير عن ما تم إنجازه في المكتبه الرقمية من إضافة الرسائل العلمية واستخدام نظام الباركود في المكتبات، بالإضافة الى عدد من موضوعات العلاقات الثقافية فيما يخص سفر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مهمات علميه او للحصول على درجات عملية كالماجستير أو الدكتوراه من الخارج. 

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان رقم ( 123) برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل عرابي، نائب رئيس بجامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث بمختلف كليات بجامعة أسوان.

وكانت قد كرمت كلية الألسن بجامعة أسوان الطالب الحاصل على المركز الأول "لأفضل نص مترجم من اللغة البرتغالية". 

وقد أعلن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان عن حصول الطالب كيرلس بخيت عوض الطالب بالفرقة الثالثة بقسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان على المركز الأول "لأفضل نص مترجم من اللغة البرتغالية" وفوزه بجائزة قيمتها عشرة آلاف جنيه فى مسابقة شباب المترجمين. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

اجتماع مجلس الوزراء السعودي.. 12 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين

غرامة 10 % حال السداد نقدا .. 5 مدفوعات تحصل إلكترونيا

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

لا تبيعه.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

موضوعات متعلقة

مصرع طالبة أسفل عجلات القطار في أسوان

ترشيحاتنا

لن يعرف الخوف والقلق طريقهما لقلبك.. 6 آيات في القرآن تجلب لك السكينة

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأربعاء 23-11-2022

بالأبيض.. نجمات خطفن الأنظار في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

حاتم خيمي يكشف سر تطور المنتخب السعودي

شاهد.. نجمات خالفن قرار مهرجان القاهرة السينمائي بالالتزام بملابس محتشمة على السجادة الحمراء

الفنانة «فيدرا» تظهر بفستان مطرز بالذهب في ختام مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها خفض سكر الدم..مشروب احذري تناوله على معدة فارغة يسبب مخاطر كارثية

3 أندية كبرى تطلب التعاقد مع رونالدو بعد الرحيل عن الشياطين الحمر

بفستان ارتدته قبل 19 عامًا.. نيكول سابا تثير الجدل على السجادة الحمراء|شاهد

نشرة الصحة والمرأة: هل سيخرج الشهرانى من كأس العالم|إليك مدة العلاج.. هبة قطب فى مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

مبلغ ضخم.. زينة تقتنص من أحمد عز مصاريف نجليهما المدرسية

نهاية القصة.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدو بأثر فوري

صدمة ميسي وقرار تركي آل الشيخ.. فوز السعودية على الأرجنتين| تغطية خاصة

ارتفاع نسب الطلاق إلى حالتين كل دقيقة .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ