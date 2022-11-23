بعد إحراجه لها.. بوسي شلبي تخطف الأنظار برفقة حسين فهمي على السجادة الحمراء|شاهد

أقيم أمس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وظهرت الإعلامية بوسي شلبي برفقة الفنان حسين فهمى بعد تصالحهما.

وظهرت بوسي شلبى، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانًا أخضر محتشمًا ومطرزًا، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً.

وكشف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل أزمته مع بوسي شلبي، مؤكدًا أن الأمر جاء بسبب رغبتها في التصوير معه.

وأضاف حسين فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه طلب منها عدم استخدام الهاتف خلال حضورها المهرجان، لافتًا إلى أن بوسي شلبي جاءت للمهرجان ومعاها تليفون.

وكان قد تم تكريم عدد من صناع ونجوم السينما حول العالم بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر للمخرج والسيناريست المجري بيلا تار وهو مخرج ومنتج ومؤلف ويعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام 1981.