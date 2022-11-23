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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد إحراجه لها.. بوسي شلبي تخطف الأنظار برفقة حسين فهمي على السجادة الحمراء|شاهد

بوسي شلبي وحسين فهمي
بوسي شلبي وحسين فهمي

أقيم أمس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وظهرت الإعلامية بوسي شلبي برفقة الفنان حسين فهمى بعد تصالحهما.

وظهرت بوسي شلبى، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانًا أخضر محتشمًا ومطرزًا، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً.

 

مصالحة حسين فهمي وبوسي شلبي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي - بوابة الأهرام
بوسي شلبي تلتزم بالدريس كود في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي - ليالينا
حسين فهمي يصالح بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي - موقع العاصمة

 

وكشف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل أزمته مع بوسي شلبي، مؤكدًا أن الأمر جاء بسبب رغبتها في التصوير معه. 

وأضاف حسين فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه طلب منها عدم استخدام الهاتف خلال حضورها المهرجان، لافتًا إلى أن بوسي شلبي جاءت للمهرجان ومعاها تليفون. 

وكان قد تم تكريم عدد من صناع ونجوم السينما حول العالم بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر للمخرج والسيناريست المجري بيلا تار وهو مخرج ومنتج ومؤلف ويعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام 1981.

بوسي شلبي أجرأ إطلالات بوسي بوسي شلبى وحسين فهمى

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