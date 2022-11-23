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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة بشأن 3 أطباء وطاقم تمريض في واقعة وفاة سيدة بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة باستدعاء 3 أطباء و3 ممرضين تابعين لمركز طبي شهير متخصص في جراحات الأنف والأذن والحنجرة  للتحقيق معهم في واقعة الاتهام بارتكاب واقعة الإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة سيدة أثناء إجرائها عملية جراحية وحدوث مضاعفات طبية عقب إعطائها حقنة بنج تسببت في وفاتها داخل المركز الطبي.

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وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين بسماع أقوالهم بحضور الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية فضلاً عن قرارها بإخلاء سبيلهم علي ذمة التحقيقات.

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النيابة العامة 

كما وجهت النيابة العامة بعرض السيدة على الطب الشرعي للكشف الظاهري علي الجثة واستدعاء شهود عيان الواقعة، وأفاد النيابة بتقرير واف عن حول أسباب وظروف وملابسات الواقعة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن ربة المنزل تلقت جرعة زائدة من البنج تسبب فى وفاتها، وعليه حررت أسرتها بلاغاً اتهمت فيه إدارة المركز الطبي بالإهمال الذى تسبب فى وفاة السيدة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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