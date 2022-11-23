انخفاض في درجات الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

يشهد طقس اليوم الأربعاء، انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

من المتوقع أن يكون طقس مساء اليوم الأربعاء، مائل للبرودة على أغلب أنحاء البلاد.

الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار

تشهد الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق أقصى الغرب على فترات متقطعة.

من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وقد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة الكبرى 25 16

الوجه البحري 25 16

السواحل الشمالية 24 15

جنوب سيناء 29 20

جبال البحر الأحمر 29 20

شمال الصعيد 26 12

جنوب الصعيد 31 16