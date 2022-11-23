عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

طقس اليوم
طقس اليوم

يشهد طقس اليوم الأربعاء، انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

من المتوقع أن يكون طقس مساء اليوم الأربعاء، مائل للبرودة على أغلب أنحاء البلاد.

الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار
تشهد الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق أقصى الغرب على فترات متقطعة.

من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وقد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة 
                    العظمى   الصغرى 
القاهرة الكبرى       25    16
الوجه البحري       25     16
السواحل الشمالية   24    15
جنوب سيناء         29    20
جبال البحر الأحمر   29   20
شمال الصعيد         26    12
جنوب الصعيد         31    16

طقس اليوم درجات الحرارة فرص سقوط الأمطار درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

غرامة 10 % حال السداد نقدا .. 5 مدفوعات تحصل إلكترونيا

لا تبيعه.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار

اجتماع مجلس الوزراء السعودي.. 12 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

نواب جمهوريون وديمقراطيون يحثون الإدارة الأمريكية على منح أوكرانيا طائرات مسيرة

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

مقتل 14 شخصا خلال هجومين في شمال بوركينا فاسو

طوق نجاة.. شوبير يكشف تفاصيل انفراجة أزمة كهربا في الأهلي

بورصة السيارات.. زيادة 220 ألف جنيه على أسعار جيب رينيجيد 2022

سعر صرف العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 23-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع مهمل من الخضراوات يساعد على خفض الكوليسترول بنسبة 40%

اعرف الفرق بين أعراض الفيروس المخلوي عند الأطفال والكبار

بعد إحراجه لها.. بوسي شلبي تخطف الأنظار برفقة حسين فهمي على السجادة الحمراء|شاهد

مايان السيد تستعرض جمالها على السجادة الحمراء.. والجمهور: ده فستان خطوبة

فيديو

مبلغ ضخم.. زينة تقتنص من أحمد عز مصاريف نجليهما المدرسية

نهاية القصة.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدو بأثر فوري

صدمة ميسي وقرار تركي آل الشيخ.. فوز السعودية على الأرجنتين| تغطية خاصة

ارتفاع نسب الطلاق إلى حالتين كل دقيقة .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ