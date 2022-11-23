لم يظهر منذ عام 1882.. طائر يعود للحياة من جديد بعد انقراضه

لم يظهر منذ عام 1882

الحياة البرية دائما تدهشنا بكائنات قد نظن أنها اندثرت وانقرضت مع مرور الزمن، ولكن نتفاجأ بعودة بعض الكائنات بعد مدة طويلة من الاختفاء مرة أخرى بعد أن نظن أن سلالتها انتهت من الوجود.

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فهناك مجموعة من الباحثين في غينيا اكتشفوا وجود طائر في الغابات، وقال أحد الباحثين إن ذلك الطائر انقرض منذ 140 عاما، أي منذ عام 1882، ولم يذكر أنه ظهر مرة أخرى بعد ذلك الوقت.



قال فريق الباحثين في غينيا إن ذلك الطائر الذي تم العثور عليه يعرف باسم "الحمام الدراج"، وهو نوع من أنواع الحمام الذي يعيش على الأرض.

وذكر أن ذلك النوع كان موجودا بكثرة، وبدأ يختفي تدريجيا، حتى اختفى تماما في عام 1882.

وبحسب الفريق العلمي الذي تمكن من اصطياد ذلك النوع من الحمام من الغابات، فإنه يشبه الحمام المعروف، لكنه يمتلك ذيلا عريضا وجناحا أطول، ويعيش على الأرض، ويعد ذلك الاختلاف هو الأبرز في ذلك النوع.

جدير بالذكر أن مجموعة العلماء قامت بنشر صور للطائر الذي عثروا عليه في الغابة، وتمكنوا من اصطياده دون قتله، من خلال وضع كاميرات مراقبة له على الأرض حتى يتمكنوا من تتبعه.