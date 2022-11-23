عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم يظهر منذ عام 1882

لم يظهر منذ عام 1882.. طائر يعود للحياة من جديد بعد انقراضه

صدى البلد

الحياة البرية دائما تدهشنا بكائنات قد نظن أنها اندثرت وانقرضت مع مرور الزمن، ولكن نتفاجأ بعودة بعض الكائنات بعد مدة طويلة من الاختفاء مرة أخرى بعد أن نظن أن سلالتها انتهت من الوجود. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فهناك مجموعة من الباحثين في غينيا اكتشفوا وجود  طائر   في الغابات، وقال أحد الباحثين إن ذلك الطائر انقرض منذ 140 عاما، أي منذ عام 1882، ولم يذكر أنه ظهر مرة أخرى بعد ذلك الوقت. 

txt

مكسل يطير.. شاهد طائر نورس يمتطي ظهر زميله

txt

تفاصيل ظهور طائر الفلامنجو على سواحل مدينة بورفؤاد


قال فريق الباحثين في غينيا إن ذلك الطائر الذي تم العثور عليه يعرف باسم "الحمام الدراج"، وهو نوع من أنواع الحمام الذي يعيش على الأرض. 

وذكر أن ذلك النوع كان موجودا بكثرة، وبدأ يختفي تدريجيا، حتى اختفى تماما في عام 1882. 

وبحسب الفريق العلمي الذي تمكن من اصطياد ذلك النوع من الحمام من الغابات، فإنه يشبه الحمام المعروف، لكنه يمتلك ذيلا عريضا وجناحا أطول، ويعيش على الأرض، ويعد ذلك الاختلاف هو الأبرز في ذلك النوع. 

جدير بالذكر أن مجموعة العلماء قامت بنشر صور للطائر الذي عثروا عليه في الغابة، وتمكنوا من اصطياده دون قتله، من خلال وضع كاميرات مراقبة له على الأرض حتى يتمكنوا من تتبعه. 

الحياة البرية غينيا طائر الغابات الباحثين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

طاردني الفجر.. اعترافات عاملة النظافة: المتهم كتم نفسي وتحسس جسدي بقوة

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

بطاقة هيا وجذب مشجعي كأس العالم لمصر.. نصائح عاجلة لتحقيق أكبر فائدة

موضوعات متعلقة

سباك يعثر على رسالة عمرها 135 عاما.. شاهد

حادث مروع.. اصطدام طائرة بشاحنة ضخمة أثناء الهبوط في بيرو.. شاهد

كانوا يستخدموه في العروض بالسيرك.. رجل يملك أنف بطول 20 سم

غياب البلوجر "بطوطة نصر" عن زفاف نادية الخولي يثير تساؤلات رواد التواصل الاجتماعي .. صور

تبخر بعد فعلته .. طبيب هندي يسرق كليتي مريضة ويهرب

أصبحوا مشردين.. نصاب يستغل حاجة أسرة بريطانية للسكن

ترك لوالدته رسالة مؤلمة.. طفل أمريكي مصاب بالتوحد ينهي حياته

حقيقة نمو زهور ملونة في صحراء ليبيا

ترشيحاتنا

بعد الهجوم على دير أرثوذكسي.. روسيا تهاجم أوكرانيا وتصفها بـ «الملحدة» و«اللاأخلاقية»

المهيري يفتتح الدورة التثقيفية الثانية للجان النقابية بالخدمات الإدارية

باع كليته بـ20 ألف جنيه.. تعرف على شروط التبرع بالأعضاء البشرية

المغرب بالقوة الضاربة أمام كرواتيا في كأس العالم

البورصة تبدأ تعاملاتها علي صعود جماعي بإجمالي قيمة سوقية 836.204 مليار جنيه

حقيقة وجود وفيات بين المرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى بنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

بفستان عروس البحر.. إيمان أبوطالب تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

بعد ظهورها مع خالد يوسف بالقاهرة السينمائى.. من هى الحسناء رانيا التومى

كيف تعرف أن هناك بق الفراش في غرفة الفندق أو المنزل

فيديو

وائل جسار: أرغب فى صناعة أعمال ترقى بذوق الجمهور

رضخوا في النهاية.. 7 منتخبات تلتزم بتعليمات فيفا وقطر بشأن "شارة كأس العالم المرفوضة".. فيديوجراف

بعد ظهورها مع خالد يوسف بالقاهرة السينمائى.. من هى الحسناء رانيا التومى

وزير الدفاع يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره اليونانى فى مجال البحث والإنقاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ