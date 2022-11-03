تفاصيل ظهور طائر الفلامنجو على سواحل مدينة بورفؤاد

روى المصور طارق هيكل، تفاصيل توثيقه ظهور طيور الفلامنجو على سواحل بورفؤاد، قائلا: التصوير هواية لدي وليست مهنتي الأساسية، متابعا: مصر تمثل مسار لهجرة طيور الفلامنجو.

وأضاف “طارق هيكل” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج"مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي”،: عدد طيور الفلامنجو المهاجرة والقادمة لمصر العام الحالي كثيرة وغير معتادة، متابعا|: طائر الفلامنجو له خصوصية خاصة، والتقاط صور له أمر يتطلب عدة طرق.

واسترسل: علمت بوصول طائر الفلامنجو، وعلى الفور قمت بدراسة حياة ومسار الطائر، وذلك لالتقاط صور مميزة لهم.



وأكمل: طاءر الفلامنجو له عدة أنواع، وكل نوع له سرب خاص، وعددهم يكون كبير.