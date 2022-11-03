عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل ظهور طائر الفلامنجو على سواحل مدينة بورفؤاد

صدى البلد

روى المصور طارق هيكل، تفاصيل توثيقه ظهور طيور الفلامنجو على سواحل بورفؤاد، قائلا: التصوير هواية لدي وليست مهنتي الأساسية، متابعا: مصر تمثل مسار لهجرة طيور الفلامنجو.

 

وأضاف “طارق هيكل” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج"مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي”،: عدد طيور الفلامنجو المهاجرة والقادمة لمصر العام الحالي كثيرة وغير معتادة، متابعا|: طائر الفلامنجو له خصوصية خاصة، والتقاط صور له أمر يتطلب عدة طرق.

 

واسترسل: علمت بوصول طائر الفلامنجو، وعلى الفور قمت بدراسة حياة ومسار الطائر، وذلك لالتقاط صور مميزة لهم.
 

وأكمل: طاءر الفلامنجو له عدة أنواع، وكل نوع له سرب خاص، وعددهم يكون كبير.

الفلامنجو طيور الفلامنجو بورفؤاد التصوير اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل شيكابالا إلى المستشفى عقب مباراة الزمالك وانبي.. تفاصيل

"جوزي طلقني قبل كده بسبب علاقة بواحد".. اعترافات مثيرة لزوجة صيدلي حلوان

قرار في الزمالك بعد إصابة شيكابالا بـ مباراة إنبي

حريق هائل في ورشة دوكو بالعمرانية.. والدفاع المدني يُخلي المنازل من الأهالي

150 ألف جنيه شهريا.. محامي شيرين عبدالوهاب يكشف سبب احتجازها بالمستشفى

هل حرمت تقنية الفار كريم فؤاد من تحقيق أول هاتريك؟..خبير تحكيمي يجيب

خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي مباشر الآن 0 - 0 في الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

تحطيم أسعار.. أحدث موبايل OPPO بكاميرا 50 ميجابكسل وبـ 4000 جنيه بس

حسين الجسمي يصل السعودية استعدادًا لحفله في موسم الرياض.. فيديو

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 3-11-2022

لصوص لكن جبناء.. ألقوا مريضا وسط الشارع لسرقة سيارته ففارق الحياة بالعياط

بايدن يحذر من فوضى كبيرة بسبب الانتخابات النصفية

بيان عاجل من اليابان بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل محشي مشكل بالفريك .. شهي ولذيذ

شبه بعض.. فساتين مي عمر ودرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

البس الكمامة في 3 أماكن بس.. طبيب يكشف معلومات صادمة عن كورونا

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: فرصة تنتظرك

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ