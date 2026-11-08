مطبات صناعية وسور حماية.. محافظ الجيزة يتفقد كوبري ميت عقبة الجديد ويوجه بتأمين عبور المواطنين

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة موقع كوبري مشاة ميت عقبة الجديد الرابط بين منطقة المنيرة الغربية وشارع السودان وذلك لمتابعة الأعمال المنفذة بالموقع والوقوف على جاهزية مسارات عبور المشاة، والتأكد من توافر عوامل الأمان والسلامة اللازمة للمواطنين في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي أعمال نقل كوبري مشاة سلم ميت عقبة لمساره الجديد باتجاه مطلع كوبري أحمد عرابي، لمسافة تقدر بنحو ١٤٠ مترًا، نظرًا لتعارض موقعه السابق مع أعمال تنفيذ مشروع «باب مصر» واستكمال مشروعات محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل وما يرتبط بها من أنفاق وممرات ربط بشارع السودان ومحور الفريق كمال عامر، بما استلزم نقل الكوبري وإعادة تنظيم مسارات عبور المشاة بما يحقق التكامل مع المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وخلال تفقده الموقع كلف المحافظ رئيس حي المنيرة الغربية بوضع مطبات صناعية قبل مطلع كوبري المشاة الجديد عقب محطة قطارات الصعيد، بهدف تهدئة سرعة المركبات وتوفير عوامل الأمان اللازمة أثناء عبور الطريق وبصفة خاصة حفاظًا على سلامة الطلاب المترددين على المنطقة موجهًا بسرعة تنفيذ التكليف واتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة لضمان عبور آمن للمواطنين.

كما تابع المحافظ التجهيزات المنفذة بمسار الكوبري الجديد والتي تتضمن استكمال السلم البديل، وتنفيذ سور حماية بطول الرصيف، وتوفير أعمال الإنارة ومطبات التهدئة، بما يضمن تيسير حركة المشاة وتنظيم انتقالهم بين جانبي الطريق ويحد من العبور العشوائي الذي قد يعرض حياتهم للخطر.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق بين حي المنيرة الغربية وحي العجوزة والجهات المعنية، مع تكثيف المتابعة الميدانية وتوعية المواطنين باستخدام مسار الكوبري الجديد، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة وانسيابية الحركة المرورية بالمنطقة.

رافق المحافظ خلال جولته محمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والنائب وليد المليجي والنائب أحمد العجوز أعضاء مجلس النواب ورؤساء أحياء العجوزة والمنيرة الغربية وإمبابة.