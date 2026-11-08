محافظ الجيزة يتابع رصف شارع الرشيد بالعجوزة من عبد المنعم سند حتى العلمين

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة نسب تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الطرق بنطاق حي العجوزة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين الحالة العامة للشوارع وتيسير الحركة المرورية.

واطلع محافظ الجيزة على أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بشارع الرشيد بداية من تقاطع شارع عبد المنعم سند وحتى تقاطع شارع العلمين، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الدورية للأعمال، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ومعدلات التنفيذ المقررة، وسرعة الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد.