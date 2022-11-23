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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جنوب الوادي يشيد بدعم وزارة الشباب للدورة التثقيفية الثالثة لجامعات الصعيد

ختام فعاليات الدورة
ختام فعاليات الدورة التثقيفية الثالثة لتنمية الوعى

أشاد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بالدعم والرعاية التى قدمتها وزارة الشباب والرياضة خلال الدورة التثقيفية الثالثة لتنمية الوعى القومي ومجابهة الشائعات، لافتاً إلى أن الشباب والرياضة تعد الشريك الأول فى إقامة هذه الدورة.

جاء ذلك خلال حفل ختام الدورة التى نظمتها جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة.

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وأثنى رئيس جامعة جنوب الوادى، بالتعاون الدائم بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة جنوب الوادى ودورها فى دعم الندوات التثقيفية التى تساهم فى تنمية الوعى القومى لدى شباب الجامعات.  
وقال الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة، إن وزارة الشباب والرياضة كان لها الدور الكبير فى تنظيم هذه الدورة التثقيفية بما قدمته من دعم ورعاية لهذه الدورة و أيضاً لحضور قيادات الوزارة و مشاركة شباب برلمان مصر و طلاب البرنامج القومى "تصدوا معنا" الذى تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة ودعمه بالجامعات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه خلال ختام الدورة استعرضت الدكتورة إيمان عبدالجابر، رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد حسن، معاون وزير الشباب والرياضة، جهود الوزارة فى تبنى فكر رئيس الجمهورية لبرنامج تصدوا معنا الذى أطلقته الوزارة فى الجامعات لمجابهة الشائعات. 

جامعه جامعة جنوب الوادي مجابهة الشائعات وزارة الشباب الوعى القومى الدورة التثقيفية الثالثة لتنمية الوعى قنا

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