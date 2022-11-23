شوبير يدق ناقوس الخطر للمنتخب السعودي عقب الفوز أمام الأرجنتين

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة للمنتخب السعودي عقب الفوز أمس، الثلاثاء، أمام الأرجنتين، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم بقطر.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن ما حققه المنتخب السعودي إنجاز تاريخي يحسب له، مشددا على أن لاعبي المنتخب كانوا “رجال” وعلى قدر كبير من المسئولية.

وقال إن للمنتخب السعودي يجب أن ينسى فوزه أمام الأرجنتين، ويبدأ في الاستعداد سريعا لمواجهة بولندا، مشددا على أن بولندا منتخب قوي وصعب.

وأضاف أنه في حال فوز السعودية أمام بولندا، سيكون ضمن التأهل لدور الـ16 في كأس العالم، مشددا على أنه شعر وكأن المنتخب المصري هو الذي يلعب أمام الأرجنتين أمس.