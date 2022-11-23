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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلادها.. حياة قنديل تزوجت من شقيق الدنجوان وقررت الاعتزال

حياة قنديل
حياة قنديل

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة حياة قنديل التى قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل خالدة فى ذاكرة السينما على الرغم من مشوارها الفنى القصير ومشاركتها فى أدوار ثانوية. 

ولدت في 23 نوفمبر عام 1951، ظهرت عليها موهبة حب الفن منذ أن كانت طفلة صغيرة حتي شاركت في برامج الأطفال ما جعلها لا تستطيع أن تكمل دراستها واكتفت بدبلوم تجارة.

تزوجت حياة قنديل من الفنان فكرى أباظة شقيق الدنجوان الفنان الراحل رشدي أباظة وقررت الاعتزال بعدها من اجل تربية ابنتها وبحثا عن الاستقرار فى حياتها الشخصية.

وتعرفت حياة قنديل على فكري أباظة أثناء مشاركتها فى فيلم "وادي الذكريات" إخراج هنري بركات، وتأليف ميشيل صوايا، حيث اشترك الزوجان في العمل الفني ليتخذا بعد ذلك قرار الزواج.

وقدمت حياة قنديل أكثر من 30 فيلما منها: (السكرية، صوت الحب، الرصاصة لا تزال في جيبي، امبراطورية ميم، حتى آخر العمر).

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