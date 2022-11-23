زلزال شدته 4.3 درجة بمقياس ريختر يضرب عدة مناطق بأفغانستان

أعلن المركز القومي الأفغاني لعلوم الزلازل تعرض البلاد، اليوم الأربعاء، لزلزال شدته 3ر4 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المركز الأفغاني - في معرض تدوينة له فيما يتعلق بهذا الشأن - أن الزلزال وقع على عمق 200 كيلومتر في الساعة التاسعة صباحا و37 دقيقة، وانه تم رصده عند خط عرض 62ر36 درجة وخط طول 20ر71 درجة، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية من جراء الزلزال.

يشار إلى أن زلزالا شدته 4ر5 درجة بمقياس ريختر كان قد ضرب عدة مناطق باقليم باداخشان في شمال شرق أفغانستان يوم 7 نوفمبر الحالي.