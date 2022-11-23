«المؤتمر»: الدولة حريصة على تقوية الأحزاب وجعلها أكثر فاعلية وتأثيرًا

قال اللواء سامح لطفي مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، إن دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان للأحزاب لبحث سبل زيادة فاعليتها وقلة مواردها وكيفية زيادة تأثيرها وتفاعلها في الشارع المصري يؤكد على حرص القيادة السياسية على تقوية الأحزاب وزيادة تأثيرها وفاعليتها

وأوضح لطفي فى بيان صحفى له أن استئناف الحوار الوطني ودعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان تؤكد على أن مصر حريصة على وجود تعددية حزبية حقيقية لإثراء الحياة السياسية في مصر حتى لو اختلفت الإيدولوجيات

وقال اللواء سامح لطفي ، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي يريد أن يشارك الجميع في الجمهورية الجديدة حتى لو اختلفت الإيديولوجيات والآراء ، وأن تكون الجمهورية الجديدة تتسع للجميع.

ووجّه لطفي خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي لحرصها على زيادة فاعلية وتأثيرها في الشارع المصري بشكل غير مسبوق ، وأيضًا علي حرصة الشديد علي توفير حياة كريمة للمواطنين.