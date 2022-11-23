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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تأديب وترحيل ومقاطعة النشيد الوطني.. أكثر 3 مشاهد مثيرة في مونديال قطر

كأس العالم قطر 2022
كأس العالم قطر 2022

دخل كأس العالم 2020 الذي يقام في قطر، في هذه الأثناء مرحلة من السخونة الكروية، في دور المجموعات عقب تفجير أول مفاجآت البطولة بفوز السعودية على الأرجنتين بهدفين لهدف تحت أنظار ميسي.

وكما يشهد كأس العالم إثارة داخل المستطيل الأخضر، كانت الأحداث خارج الملعب على قدر كبير من الإثارة أيضًا.

وارتبطت تلك المواقف والمشاهد بأحداث سياسية وممارسات خاصة بالمشجعين، في ظل قوانين وضوابط صارمة من قطر للخروج بكأس العالم 2022 على أكمل وجه.

هتافات جماهير الإكوادور 

أثناء وبعد المباراة الافتتاحية التي جمعت بين قطر والإكوادور، بادرت جماهير الإكوادور بإطلاق تصريحات معادية ضد تشيلي التي رفعت عليها قضية لاستبعادها من المشاركة في المونديال.

وأطلقت جماهير الإكوادور صيحات خلال المباراة بعبارة "نريد الجعة" وذلك احتجاجا على قرار اللجنة المنظمة بحظر بيع المشروبات الكحولية خلال مباريات المونديال.

من جانبه، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإكوادوري بسبب خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم التي خرج منها فائزاً أمام قطر بهدفين.

واستند الفيفا في قراره على على المادة 13 من قانونها التأديبي والذي يعاقب في حال "الإساءة إلى كرامة أو سلامة بلد أو شخص أو جماعة بكلمات مهينة أو تمييزية أو مسيئة".

ترحيل مشجعة إنجليزية 

بعد مباراة انجلترا وإيران وعقب خروج المشجعين من الاستاد عبر الممرات والسلالم المتحركة، أقدمت المشجعة على خلع قميصها أمام الكاميرا، ونشر الفيديو، الذي تم تداوله كثيرًا.

وأفادت تقارير إخبارية بأن اللجنة المنظمة لمونديال قطر، والسلطات توصلت إلى هوية المشجعة وتم إلقاء القبض عليها.

كما أفادت التقارير، بأن المشجعة الإنجليزية يتم اتخاذ الإجراءات بشأن ترحيلها؛ بسبب مخالفتها للقوانين، وتعمدها التعري، وهي من المخالفات التي أقرتها قطر، وحظرتها على المشجعين احترامًا لقانون البلد المضيف.

مقاطعة النشيد الوطني 

في تصرف الأول من نوعه بمباريات كأس العالم، امتنع لاعبوا إيران عن تشديد النشيد الوطني لبلادهم وظهروا أثناء عزف الموسيقى بملامح جادة وعابسة.

وأثناء النشيد الوطني تعالت صيحات وهتافات جماهير غيران بثلاث كلمات "امرأة.. حياة.. حرية" تضامنًا مع المتظاهيرن في بلادهم.

وتم توجيه سؤال لكارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني حول الأمر فأجاب، اللاعبون لهم الحق في الاحتجاج.

جماهير الإكوادور السعودية والأرجنتين كأس العالم 2020 قطر طر والإكوادور

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