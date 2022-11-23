تعرف على استعدادات مطروح لامتحان الفصل الدراسي الأول

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية لمناقشة واستعراض الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها في الرابع عشر من يناير المقبل.

ووجه وكيل الوزارة الموجهين العموم بالتأكيد على الموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة التزام المعلمين بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية مع مراعاة ضرورة الانتهاء من كافة المقررات الدراسية فى مواعيدها المحددة.

وشدد شحاتة على الحضور أن تكون الامتحانات في مستوى الطالب مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا لتعليمات المركز القومى للامتحانات و التقويم التربوي ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية .

وأشار أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام ستكون إلكترونية وعلي مستوي كل إدارة تعليمية وتقع مسئولية وضع امتحانات المواد الدراسية علي عاتق الموجهين مع التزام مسئول التطوير التكنولوجي برفعها علي الشبكات الداخلية ( السيرفرات ) الخاصة بكل مدرسة وفق تعليمات الوزارة .

كما شدد على اللجان الفنية لوضع الاسئله بسرعة الانتهاء من وضع الامتحانات بوقت كافى ومطابقتها للمواصفات الامتحانية وتسليمها للمطبعة السرية.

وأكد وكيل الوزارة في ختام الاجتماع للحضور بضرورة التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية.