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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 23 مخالفة|«تموين مطروح» تنظم حملات تفتيشية مفاجئة ومصادرة 3 أطنان أسمنت

ضبط اسمنت بمطروح
ضبط اسمنت بمطروح

نظمت مديرية التموين بمطروح  حملات تموينية مفاجئة من مفتشي إدارات الرقابة التموينية  والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع مباحث التموين وذلك على المحلات والأنشطة التجارية بمدينة مرسى مطروح.

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واكد كمال الشيباني مدير التموين بمطروح أن الحملات أسفر عنها ضبط  23  مخالفة تموينية  متنوعة كما  تمت مصادرة 3  أطنان أسمنت  .

وأوضح أن المخالفات توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهري : عدد 2 مخالفة بالمخابز عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل :  2 مخالفة بالمخبز إنتاج خبز ناقص الوزن 5 مخالفات عدم نظافة أدوات العجن و الرغف المستخدمة في إنتاج الخبز : 1 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار السلع و البضائع المعروضة للبيع 7 مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية  4 مخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاة  1 مخالفات بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر 1 مخالفة .

وأشار إلى أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص  للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا  لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب  محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع و ضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونًا .

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