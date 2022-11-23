روسيا تشن هجوما على البنية التحتية الأوكرانية.. وعمدة كييف: أبقوا في المخابئ

أفاد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بتعرض منشأة من منشآت البنية التحتية في المدينة، للقصف اليوم الأربعاء.

وكتب كليتشكو في صفحته على "تلجرام": "تمت إصابة أحد مرافق البنية التحتية بالعاصمة، أبقوا في المخابئ! لا يزال تنبيه الغارة الجوية مستمرا".

وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في المدينة، كما قالت صحيفة "سترانا" الإلكترونية إن عددا من أحياء المدينة الواقعة على الضفة اليسرى تشهد انقطاعا في إمدادات المياه والكهرباء. وحذرت شركة "YASNO" للطاقة من احتمال قطع الكهرباء عن المنازل.

وسمع تنبيه الغارة الجوية اليوم الأربعاء في العاصمة كييف و5 مناطق أوكرانية أخرى على الأقل.