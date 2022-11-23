المالية اللبنانية: زيادة سعر الدولار الجمركي 10 أضعاف بداية من أول ديسمبر

أعلنت وزارة المالية اللبنانية احتساب الدولار الجمركي وفقا لسعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد ابتداء من مطلع شهر ديسمبر المقبل وذلك بزيادة قدرها 10 أضعاف تقريبا عن السعر المعمول به حاليا والبالغ 1500 ليرة لكل دولار.

جاء ذلك في كتاب رسمي وجهه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور يوسف الخليل اليوم إلى مصرف لبنان المركزي.

ووفقا للكتاب، طلب وزير المالية البدء باحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة، على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد وذلك اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل .

وقال الخليل إن هذا التدبير يساعد في الحد من استغلال فروقات الأسعار وكذلك تخفيف التشوهات والخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة.

كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أكد في تصريحات تلفزيونية قبل يومين أن احتساب سعر الدولار الجمركي على أساس 15 ليرة للدولار الواحد سيتم في شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن سعر الدولار في السوق غير الرسمية اليوم سجل 39 ألف ليرة للدولار فيما بلغ آخر سعر على منصة صيرفة الرسمية 30300 ليرة للدولار الواحد بينما يظل السعر الرسمي ثابتا عند حد 1500 ليرة للدولار الواحد.