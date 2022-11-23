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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث للبحث عن ابن اخيها المتغيب

صدى البلد

ارسلت القارئة نور الهدي تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابن اخيها المتغيب.

وقالت في استغاثتها مصطفي ابن اخي 14عام  متغيب  من 6/9/20022 الساعة ٩ص برجاء من يجده الإتصال فورا علي هذه الأرقام 01122500799، 01128484247 ، 01033371832 العنوان  الخصوص/  البقوشي ش٧ بجوار مدرسة طلائع الكرداسي بمحافظة القليوبية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القليوبية الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين

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