عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف من تصعيد.. ألمانيا وفرنسا تتحركان ضد أمريكا

ماكرون وشولتس
ماكرون وشولتس

دعت ألمانيا وفرنسا إلى رد فعل أوروبي مشترك ضد قانون خفض التضخم في أمريكا الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي تمييزي، وسط مخاوف من أنها تخاطر بإشعال حرب تجارية بين بروكسل وواشنطن.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير ونظيره الألماني روبرت هابيك، في بيان مشترك، إنهما يدعوان إلى سياسة صناعية للاتحاد الأوروبي من شأنها تمكين شركات التكتل من “الازدهار في المنافسة العالمية”.

وأضافوا: “نريد أن ننسق عن كثب نهجا أوروبيا لمواجهة تحديات مثل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة”.

ولتحقيق هذا الهدف، أشاروا إلى أنهم “سيستكشفون إمكانيات السياسة الصناعية لمنع الآثار السلبية للتدابير الحمائية التي تتخذها بلدان ثالثة مع ضمان اتباع جميع الأطراف لقواعد منظمة التجارة العالمية”.

ويوفر قانون خفض التضخم، الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس، إعانات ضخمة وإعفاءات ضريبية تهدف إلى دعم الصناعة الخضراء الأمريكية. ووصف البيت الأبيض ذلك بأنه الإجراء الأكثر عدوانية لمعالجة أزمة المناخ والتضخم المتفشي.

بعد فضيحة رغبتها بسقوط أوكرانيا.. ألمانيا ترد علي تصريحات جونسون الكارثية

لبنان تحبط دخول مخدر الكوكايين إلى فرنسا

ومع ذلك، أثار مسؤولو الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن هذا القانون، واصفين إياه بأنه “خطر” على بعض الشركات الأوروبية. وتشعر بروكسل بالقلق من أن القانون، الذي يدعم مصنعي السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، يضع نظراءهم الأوروبيين في وضع غير عادل في السوق الأمريكية المربحة.

ويأتي البيان الفرنسي الألماني المشترك بعد أن ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الشهر الماضي أن البلدين اتفقا على أن الاتحاد الأوروبي سينتقم من الولايات المتحدة إذا مضت قدما في خطة الدعم. 

ومع ذلك، في ذلك الوقت، قيل إنهم كانوا يأملون في حل نزاعهم عبر فرقة العمل الأمريكية والاتحاد الأوروبي المعنية بقانون خفض التضخم ، الذي تم إطلاقه في 26 أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، لم تلق المحاولات الأخيرة لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي سوى القليل من الحماس من الجانب الأمريكي، وفقا للمفوضية الأوروبية.

وقدم بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، تذكيرا بأن القانون يدخل حيز التنفيذ في غضون عدة أسابيع فقط، وبمجرد تنفيذ القانون، سيكون قد فات الأوان بالنسبة لنا لتحقيق أي تغييرات.

وأضاف أنه إذا فشلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة، فمن المرجح أن يرفع التكتل دعوى قضائية ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية.

فرنسا أمريكا الاتحاد الأوروبي واشنطن الولايات المتحدة بايدن المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

شيرين عبدالوهاب في التريند من جديد.. حكاية فيديو والد حسام حبيب المحذوف

موضوعات متعلقة

أوكرانيا توقف تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.. تفاصيل

إيران.. إحباط مخطط لهجوم انتحاري على مزار ديني

أمريكا تكشف عن أزمة كبيرة تواجه الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

70 صاروخا.. بيان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الضربات الروسية

عودة كورونا .. تنبيهات عاجلة من الصحة الأمريكية بشأن تفشي الوباء

سيحرق البيت بأكمله.. تحذيرات خطيرة من تدمير ترامب لـ الحزب الجمهوري

إيران تشتعل.. مقتل ضابط كبير في مواجهة خلال الاحتجاجات

بعد فضيحة رغبتها بسقوط أوكرانيا.. ألمانيا ترد علي تصريحات جونسون الكارثية

ترشيحاتنا

بعد تهديده بالانسحاب من كأس العالم..عقوبات رادعة في انتظار منتخب أوروبي|القصة الكاملة

إقبال كثيف من الزائرين للمتاحف والمناطق الأثرية اليوم.. صور

حيثيات حكم الإعدام لـ شاب تخلص من ضابط بمعسكر الأمن المركزي بالجيزة

كهربا ينتظم في مران الأهلي بالتتش| شاهد

حكم أداء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس للمسافر قبلها .. الإفتاء توضح

زيادة الرواتب.. قرار إماراتي عاجل بشأن العاملين في القطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

أمينة شلباية: الجواز فى بيت العيلة تنازل عن الخصوصية

بورق العنب.. طريقة غريبة لعلاج الدوالي نهائيا

فيديو

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

الدولار والذهب يتراجعان عالميا.. وجرام 21 يسجل 1336 جنيها

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ