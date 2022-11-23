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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صندوق مكافحة الإدمان: 136 ألف حالة ترددت على مراكز العلاج خلال 2022

الإدمان
الإدمان

قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المخدرات التخليقية الكيميائية انتشرت بصورة كبيرة في فترة جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذه النوعية من المخدرات ظهرت مؤخرًا وهي الأخطر على البشرية واختصرت بشكل كبير رحلة الإدمان من التجربة الأولى فالإدمان المباشر.

وأضاف الكتامي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن متعاطي المخدرات التخليقية عنيف وعدواني ويعاني من الهلوسة ويمثل خطورة على نفسه وعلى مجتمعه، مشيرًا إلى أنه خلال الـ10 شهور الأولى من عام 2022 بلغت عدد الحالات التي ترددت على مراكز علاج الإدمان 136 ألف حالة.

وأوضح مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن نسب التعاطي في مصر في عام 2010 إلى 2011 بلغت في الفئة العمرية من 12 إلى 60 عامًا 10%، وهذه النسب هي ضعف معدلات التعاطي العالمية، وفي 2020 انخفضت إلى 5.9 من تلك الفئات العمرية"، مشيرًا إلى أن المتعاطي للمخدرات شخص مريض يستحق العلاج ولا يجب نبذ المجتمع.

مكافحة الإدمان حديث القاهرة مراكز العلاج الدكتور أحمد الكتامى التعاطى المخدرات إبراهيم عيسى

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