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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلجيكا يفوز على كندا 1 - 0 ويتصدر مجموعته في كأس العالم

صدى البلد

نجح منتخب بلجيكا، في الفوز على نظيره كندا، بهدف مقابل لا شيء،في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتصدى كورتوا لركلة جزاء في الدقائق الأولى من الشوط الأول من ديفيز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني.

وطالب لاعبو كندا في الدقيقة 38، الحكم سكازوي، بركلة جزاء أخرى لكن الحكم أمر بإستكمال اللعب.

وفي الدقيقة 44 سجل باتشواي الهدف الأول لمنتخب بلجيكا من انفراد تام ليسددها بقوة على يسار الحارس.

وبهذا الفوز، يتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة السادسة بثلاثة نقاط، بينما يأتي المنتخب الكرواتي والمغربي في المركز الثاني برصيد نقطة لكلا منهما.

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:.

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ألدرفايلد، فيرتونخين، ديندونكر.

خط الوسط: تيليمانس، كاستاني، دي بروين، فيتسل.

خط الهجوم:  هازارد، باتشوايي، كاراسكو.

بينما جاء تشكيل كندا كالتالي:.

حراسة المرمى: بورجان.

خط الدفاع: يوهنستون، فيتوريا، ميلير.

خط الوسط: لاريا، إيستاكويو، هوتشينسون، دافيز.

خط الهجوم: بوتشنان، ديفيد، هويليت.

وتضم المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم 2022، كلا من المغرب وكرواتيا وكندا وبلجيكا.

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