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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم الانتقادات.. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص على أغنية كأس العالم

ميريام فارس
ميريام فارس

الفنانة ميريام فارس أثارت حالة كبيرة من الجدل، على هامش حفلها الغنائي ليلة أمس الأربعاء 23 نوفمبر، على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، وذلك ضمن سلسلة موسم الحفلات هناك. 

 وأحدثت ميريام فارس، جدلا في حفلها بمدينة دبي بسبب رقصها على نغمات أغنية كأس العالم قطر 2022، التي تحمل اسم «Tukoh Taka»، وتعرضت للانتقادات بسببها. 

ميريام فارس وأغنية كأس العالم 

أغنية ميريام فارس بكأس العالم.. حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية حول مشاركة الفنانة ميريام فارس، بأغنية كأس العالم قطر 2022، والتي تحمل اسم «Tukoh Taka» ، وتبعه حملة من السخرية لنشطاء السوشيال ميديا. 

وشارك عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مقطع فيدية على موقع تويتر، ظهر فيه مقطع ميريام فارس بأغنية كأس العالم، والتي تطابق لحنها مع أغنية للدمية ريحانة المكسيكية، أحد أشهر مسلسلات الأطفال. 

أغنية كأس العالم قطر 2022، «Tukoh Taka»، جمعت الأغنية مريام فارس، والمغنيين مالوما ونيكي ميناج.


أعمال ميريام فارس

وفي سياق آخر انتهت الفنانة ميريام فارس من تسجيل أغنية جديدة من المقرر ان تطرحها خلال الأيام المقبلة، وتعكف على التحضير لمجموعة أخرى من الأغاني ستطرحها بشكل منفرد كل فترة اغنية كما تستعد لتصوير أغنية منهم على طريقة الفيديو كليب.

 ميريام فارس احيت مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في السعودية بختام gamers 8 ضمن فعاليات موسم الجزرية وسط حضور عدد كبير من الجمهور السعودي وحرصت على النزول للجمهور لإلقاء التحية لهم وهو الأمر الذي زاد من تفاعلهم معها بشكل كبير.
 

أحدث حفلات ميريام فارس

أحيت المطربة اللبنانية ميريام فارس  مؤخرا حفلا غنائيا ضخما للجالية العربية بموناكو، فى إطار سلسلة من الحفلات تقوم بها هذه الفترة فى أكثر من دولة أجنبية.

وقدمت ميريام خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بالإضافة إلى تقديمها فقرة الدبكة اللبناني مع فرقة خاصة مصاحبة لها فى كل حفلات أوروبا.

 

مروحة ميريام فارس

والطريف فى الحفل  وجود “مروحة” أمام ميريام فارس على المسرح، مما جعل البعض يسخر من المظهر العام للحفل، حيث أنها المرة الأولى التى تصعد فيها ميريام على المسرح أمام مروحة ويبدو ان التصميم الخاص للمسرح قائم على مجموعة من المراوح، حيث شهد فيديو آخر وجود أكثر من مروحه على الاستديج.

 

الجمهور يسخر من ميريام فارس

وتسببت هذه المروحة فى سخرية البعض من ميريام فارس ومن الشكل العام للمسرح، حيث كتب أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي:"الله مروحة توشيبا زي بتاعتنا"، فيما سخر مجموعة أخرى بسبب رقصها، مؤكدين أنه رقص مبالغ فيه على المسرح.


أحدث أعمال ميريام فارس 

وأحدث أعمال ميريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا. 

وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

 

أحدث لقاءات ميريام فارس

وأذاع برنامج MBCTrending، لقاءًا مع الفنانة ميريام فارس، على هامش آخر الحفلات التي أحيتها المطربة اللبنانية خلال الفترة الأخيرة. 

ووجهت المذيعة سؤالًا لـ ميريام فارس، عن سبب حبها للرقص على المسرح، لتجيب المطربة اللبنانية قائلة: «أنا بحب ألعب على المسرح والمسرح ده ملعبي، وبحب أخد من الجمهور قدامي طاقة إيجابية».

 

ميريام فارس وأغنية معليش 

وطرحت الفنانة ميريام فارس، أغنية جديدة لها بعنوان “معليش” باللهجة المغربية وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشرت ميريام فارس، مقطع من الأغنية عبر انستجرام، وكتبت: "شاهدوا فيديو كليب ‎#معليش اغنيتي الأمازيغية المغربية الجديدة .. الرابط في البايو".

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