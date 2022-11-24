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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فتح باب الترشح في الانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتمد الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي، حيث يتم فتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات اليوم الخميس.

وتعلن الكشوف المبدئية يوم الأحد ٢٧ نوفمبر ، ويتم تلقى طلبات الطعون يوم الإثنين ٢٨ نوفمبر، يليها فحص الطعون يوم الثلاثاء ٢٩ نوفمبر، وتعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء ٣٠ نوفمبر.

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وسوف تبدأ الدعاية الإنتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر على أن تتوالى إجراءات العملية الإنتخابية إلى أن تنتهى باجراء انتخابات أمناء اللجان، ومساعديهم، وإنتخاب رئيس الإتحاد ونائب رئيس الإتحاد على مستوى الجامعة  يوم الخميس ٨ ديسمبر المقبل.


 وأشار د. قنصوه أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الإنتخابية برئاسة الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطلاب، ووجه السادة عمداء الكليات بضرورة الأستعداد للعملية الإنتخابية وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على المشاركة فيها. 


 كما وجه الدكتور وائل نبيل السادة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً للائحة التنفيذية الخاصة بإجراء الإنتخابات الطلابية بكليات الجامعة.

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