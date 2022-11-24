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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنتاج السجاد اليدوي بقرية دوينة بأبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنتاج السجاد اليدوي بقرية دوينة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشروع إنتاج السجاد اليدوي التابع لجمعية البسملة بقرية دوينة بمركز أبوتيج وأعمال تدريب الفتيات الريفيات على أعمال تصنيع السجاد اليدوي تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ من أجل حياة ومعيشة لائقة وتحويل الطاقات المعطلة إلى أسر قادرة على العمل والانتاج وخلق فرص عمل جديدة بإنشاء منافذ بيع لتسويق منتجات الأسر والسيدات. 

جاء ذلك بحضور مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابه ومسئولي جمعية البسملة والعشرات من الفتيات والسيدات المستفيدات والعاملات بالمشروع.

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وبدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام الجمعية وشاهد أعمال إنتاج السجاد اليدوي بأنواعه المختلفة ورسوماته المتميزة كما التقى السيدات والفتيات العاملات بالمشروع والمستفيدات من ورش التدريب وحثهم على الاهتمام بتلك الحرف التراثية لما لها من أهمية كبيرة ستمكنهم من إنشاء مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم. 
وأشاد المحافظ بالمنتجات من السجاد اليدوي الذي تم تصنيعه بواسطة أنوال من الخشب مؤكدًا على ضرورة استمرار تنفيذ مثل هذه الورش التدريبية لإتاحة الفرص للسيدات والجمعيات الأهلية بالمراكز والقرى المختلفة للتدريب وتوفير فرص عمل مختلفة للسيدات لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات.
كما التقى المحافظ في نهاية التفقد بالسيدات والفتيات العاملات بالمشروع والمشاركات في الورشة التدريبية موجهًا لهم الشكر معلنًا تكريم المتميزين منهم في فعالية كبرى بديوان عام المحافظة لحثهم على الجد والاجتهاد والاستمرار في تنظيم المعارض واستغلال مراكز الشباب المنتشرة بالقرى والمراكز لفتح منافذ ومعارض لتسويق منتجاهم وبيعها بأسعار مخفضة وتحقيق هامش ربح لهم كما وجه الشكر لجمعية البسملة لتنمية المجتمع بديونة لتنظيمها الجيد للمعرض وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من السيدات والفتيات للمشاركة فيه.
وأضاف المحافظ أننا نعمل على إحياء مبادرة القرية المنتجة وتنمية التكتلات الاقتصادية بقرى ومراكز المحافظة لتشجيع الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة وتمكين المرأة اقتصاديًا فضلًا عن أحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة ودعم أصحاب تلك الحرف والسيدات وذوي الهمم من المستفيدات بالمشروعات المدرة للدخل التي يتم توزيعها بالمحافظة كالأفران المنزلية بمشتملاتها وماكينات الخياطة وأتواب القماش من خلال مساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان في المحافظة لعرض منتجاتهم فضلاً عن تسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية إلكترونيًا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمادي لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية وتنظيم معارض مستمرة لهم بديوان عام المحافظة وبمراكز الشباب وبمقر الجمعيات الاهلية.

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