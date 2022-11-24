سلم نفسه للقسم .. قائد أتوبيس يصدم مواطن ويتسبب فى وفاته بالمقطم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة إحدى السيدات لضبط سائق أتوبيس لقيامه بالإصطدام بزوجها وإحداث إصابته التى أودت بحياته بمنطقة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة بإصابة (أحد الأشخاص) إثر إصطدام "أتوبيس" به تابع لإحدى الشركات مما تسبب فى وفاته وهروب قائد " الأتوبيس ".. وتم ضبط الأتوبيس المشار إليه.

فى وقتٍ لاحق حضر للقسم "قائد الأتوبيس" وأقر بإرتكابه الواقعة وعلل هروبه خشيةً تعدى الأهالى عليه.

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.