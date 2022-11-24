بينهم رشاش جرينوف .. ضبط 20 قطعة سلاح نارى بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب.

أسفرت جهودها عن ضبط 20 قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش جرينوف - 11 بندقية آلية– 4 بنادق خرطوش– 4 فرد محلى- 105 طلقة مختلفة الأعيرة).. بحوزة 18 متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية.

و ضبط عدد 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كمية من مخدر (الحشيش) بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم لهم معلومات جنائية و تنفيذ 474 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذاك فى اطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وكذا تنفيذ الأحكام القضائية.