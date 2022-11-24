فى حملة أمنية بدمياط.. القبض على 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط حملة أمنية.

أسفرت جهودها عن ضبط 6 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية– بندقية خرطوش– 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 5 متهمين.

كما تم ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة (بانجو – حشيش – هيروين - شابو) بحوزة 5 متهمين و تنفيذ عدد 2353 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى اطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وكذا تنفيذ الأحكام القضائية.